Twee tieners aangehouden op het van Coothplein nadat zij twee andere tieners met een mes probeerden te beroven

BREDA - De politie heeft zaterdagavond rond 18.45 uur twee jongens (13 en 15 jaar) aangehouden op het van Coothplein op de verdenking van een poging tot beroving op de Kruisvoort. Twee jongens waren daar met een mes bedreigd. Nog voordat ze spullen konden afgeven, renden de daders echter weg omdat er voorbijgangers aankwamen.

De politie kreeg zaterdagavond rond 18.10 uur een melding dat op de Kruisvoort een poging tot beroving had plaats gevonden, daarbij zou een van de daders met een mes twee jongens bedreigd hebben. Ter plaatse bleek dat een 13-jarige jongen en zijn 12-jarige vriendje door twee jonge gasten met een mes bedreigd waren. De straatrovers wilden weten wat ze in hun tas hadden, maar sloegen op de vlucht toen er voorbijgangers aankwamen. Ze waren gevlucht in een bus van lijn 4 en, zo bleek uit het politieonderzoek, uitgestapt op de Karnemelkstraat.