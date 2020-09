Zwaar ongeval zorgt voor file op de A58 van Breda richting Rucphen

SINT WILLEBRORD - Een zwaar ongeluk zorgde dinsdagochtend voor drukte op de A58. Er vonden meerdere incidenten plaats, maar vooral een heftig ongeval ter hoogte van Sint Willebrord zorgde voor veel file. Er staat momenteel nog een half uur van Breda richting Rucphen.

Automobilisten die vanochtend vanuit Breda richting Bergen op Zoom reden, kwamen veel in de file te staan. Rond 8.00 uur vanochtend was er een ongeval ter hoogte van Sint Willebrord waarbij meerdere auto's betrokken waren. Het is niet bekend of en hoeveel slachtoffers er bij het ongeval gewond raakten.

Twee traumahelikopters werden opgeroepen, maar voor zover bekend zijn ze uiteindelijk niet geland.

Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Het ongeluk zorgde voor een flinke verkeershinder. Momenteel staat er nog een half uur file vanuit Breda richting Rucphen. Aan de andere kant staat een kijkersfile.