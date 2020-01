UPDATE: Auto slingert van de snelweg: passagier overleden en vier gewonden

BREDA - Bij een ernstig ongeval net voor de afrit naar de A58 op Rijksweg A16 in Breda is woensdagochtend een dode gevallen. De 28-jarige bestuurder van de auto met daarin nog vier inzittenden verloor de macht over het stuur en raakte van de weg.

Het voertuig slingerde van de snelweg en belandde in een sloot naast de Weerdstraat. Een van de inzittenden, een 59-jarige Rotterdammer, is in het ziekenhuis aan de gevolgen van de aanrijding overleden.

De andere vier betrokkenen raakten ook gewond. Zij werden naar ziekenhuizen in Breda en Tilburg gebracht. De familie, vader, moeder, zoon (bestuurder), opa en oma was onderweg naar Eindhoven Airport. Een verkeersongevallenanalist van de politie stelt een nader onderzoek in naar de oorzaak van het verkeersongeval.