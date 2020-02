Steigerdelen waaien op woning Zadelmakerstraat in Breda

BREDA - Opnieuw zorgt storm Ciara voor schade aan een woning in Breda. In Zadelmakerstraat zijn steigerdelen op het dak van een woning losgekomen. De brandweer heeft ze veilig gelegd zodat ze niet naar beneden kunnen vallen. Ook zijn uit voorzorg een aantal beschadigde pannen verwijderd.

Breda moet zich flink schrap zetten voor de komst van storm Ciara. De harde windstoten van vanochtend waren namelijk pas het begin. Vanaf de tweede helft van de middag neemt de wind verder toe en vanavond zal het bovendien flink gaan regenen. Het KNMI heeft Code Oranje afgegeven voor heel het land. Het advies is daarom om je auto niet onder een boom parkeren, je tuinmeubels veilig stellen en zelf heel de dag binnen blijven. Vanochtend kwamen er al windstoten voor van 75 tot 100 kilometer per uur. Maar aan het einde van de middag en in de avond bereikt de storm pas echt ons land, en kunnen er windstoten van ruim 130 kilometer per uur voorkomen.

Overlast

De overlast van de storm zal vandaag groot zijn. KLM schrapte al vele vluchten, en de KNVB zette een streep door alle eredivisieduels van vandaag. Ook veel evenementen kunnen vandaag vanwege de zware wind niet doorgaan.

Waarschijnlijk zal de storm ook voor veel materiële schade gaan zorgen wanneer het zijn hoogtepunt bereikt. De verwachte windstoten zijn hard genoeg om dikke takken te laten afbreken van bomen en om voor schade aan woningen te zorgen. De brandweer heeft op Facebook al een handige checklist gedeeld met wie je moet bellen bij welk soort schade. Ook Farmers Defence Force draagt een steentje bij. De boeren hebben een noodnummer geopend voor mensen die morgen tijdens de storm Ciara zwaar materieel nodig hebben. Dat kun je bellen wanneer bijvoorbeeld een omgevallen boom een weg blokkeert. Het noodnummer is 06-27595999.