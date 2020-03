Woning aan de Haagdijk binnengevallen door politie: man gearresteerd

BREDA - De politie is zaterdagochtend een woning aan de Haagdijk binnengevallen. De politie ging met een schild en stormram het pand in, nadat zij een melding kregen van een man die met een bebloed gezicht en een mes voor het raam stond. Een tijdje later werd er een geboeide man naar de gereedstaande politiebus gebracht.

De politie kwam met vier eenheden ter plaatse. Zij werden ondersteund door de Orde en Handhaving. Het eerste gedeelte van de Haagdijk werd voor een korte tijd afgesloten, waarna de politie met schild en stormram het pand inging. Een tijdje later werd er een geboeide man naar de gereedstaande politiebus gebracht. Hierna werd de actie afgeblazen en de Haagdijk werd weer opengesteld.

Waarom de man op deze manier werd aangehouden of wat hij heeft gedaan is niet duidelijk.