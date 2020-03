Politie zoekt getuigen van brandstichting op volkstuincomplex aan Koningin Julianastraat

THOLEN - Op het volkstuincomplex aan de Koningin Julianastraat is gisteravond vermoedelijk brand gesticht. Daarom zoekt de politie getuigen. Dat meldt Wijkagenten Tholen op Twitter.

Rond 20.00 uur is er vermoedelijk brand gesticht op het volkstuincomplex aan de Koningin Julianastraat in Tholen. Het is onduidelijk wie het gedaan heeft. Daarom is de politie op zoek naar getuigen. Melden kan ook anoniem.