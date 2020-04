Politie mag binnenkort wangslijm afnemen van hoestende en spugende verdachten

BREDA - De politie mag binnenkort wangslijm gaan afnemen van mensen die hoesten of spugen naar anderen en daarbij roepen dat ze het coronavirus hebben. Het kabinet heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat dat mogelijk moet maken.

Politievakbond ACP drong eerder deze week al aan op een uitbreiding van de politiebevoegdheden. Nu kan een verdachte namelijk niet worden gedwongen een test op het coronavirus te ondergaan. De afgelopen tijd werden meerdere personen veroordeeld die expres richting agenten hoestten. Zo kreeg een 51-jarige Bredanaar, die agenten in hun gezichte hoestte, vier weken cel, waarvan twee voorwaardelijk. Ook een man van 25 uit Rijsbergen werd eerder veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee weken, plus twee weken voorwaardelijk, voor het opzettelijk in het gezicht hoesten van een agent.

Doordat het tot nu toe niet mogelijk was om verdachte te testen, ontstond er ongerustheid en onzekerheid bij agenten. Door de komst van deze gedwongen test moeten agenten en andere hulpverleners meer duidelijkheid krijgen over het risico op besmetting als iemand ze met opzet heeft bespuugd of aangehoest. Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie vertelt dat het onbegrijpelijk is dat er mensen zijn die met opzet spugen of hoesten in iemands gezicht. "Het is niet alleen smerig en beledigend, maar met het corona-virus ook nog eens levensgevaarlijk. Niet voor niets hanteert het OM hierbij een lik-op-stukbeleid en wordt dit onder poging tot zware mishandeling geschaard."

Het voorstel moet nog wel langs de Raad van State, en de Tweede en Eerste Kamer, maar daar wordt haast achter gezet, zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) na afloop van de ministerraad. Hij hoopt dat de wet over enkele weken al in werking kan treden.