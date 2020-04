Bredase politie controleert streng op naleven coronamaatregelen

BREDA - De verleiding is groot om dit weekend de natuur in te trekken, nu hoge temperaturen worden verwacht. Maar de Bredase politie controleert streng op naleven coronamaatregelen. Vanochtend hebben agenten van politieteam Weerijs een georganiseerde bootcamp in Prinsenbeek gestopt.

Het KNMI verwacht dat het zondag lokaal zelfs 20 graden of meer wordt. Toch blijft het belangrijk om er niet massaal op uit te gaan. Burgemeester Depla waarschuwt Bredanaars. "Iedereen kan, mag en zal genieten van de lente. Doe dat vanuit uw tuin, terras of balkon. Niet ideaal. Maar u doet het voor uw ouders, voor de kwetsbaren en voor al die mensen die zo keihard werken in de zorg. Want alleen op deze manier kan de verspreiding van het virus stoppen. Moet u dan het hele weekend thuisblijven? Nee. Natuurlijk mag u een frisse neus halen. U mag uw hond uitlaten. U mag gewoon een boodschapje doen. Ook voor uw overbuurvrouw die wellicht wat ouder of ziek is. U mag ook even een rondje joggen of rondje fietsen. Fit blijven is namelijk belangrijk. En u mag natuurlijk ook gewoon een maaltijd afhalen bij één van de lokale ondernemers die altijd voor ons klaar staan. Het mag. Maar doe alles zoveel mogelijk in uw eentje of met uw gezin. En houd vooral afstand."

Natuurgebieden

Ook Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten roepen alle mensen op om dit weekend natuurgebieden te mijden. Met de oproep proberen ze te voorkomen dat veel mensen op hetzelfde moment de natuur in trekken, waardoor het niet meer mogelijk is om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Vorig weekend viel de drukte in de natuur mee, maar dat kwam mede door het frisse weer en de koude wind. Het weekend daarvoor was het te druk in veel populaire natuurgebieden. "Belangrijk is dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt en er aan bijdraagt herhaling van deze situatie te voorkomen", aldus Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Richtlijnen

Wil je naar buiten om een frisse neus te halen, houd dan rekening met de volgende richtlijnen:

-Maak met de fiets of te voet een ommetje in de eigen omgeving; ga niet met de auto op pad;

-Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar;

-Vermijd drukke plekken en drukke tijdstippen;

-Ga zoveel mogelijk alleen, niet in een groep;

-Heb jij of een gezinslid griepverschijnselen of verkouden, blijf dan thuis.