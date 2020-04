Brandje in keuken van flat aan Maasdijk in Breda

BREDA - Zaterdagmiddag heeft voor een korte tijd brand gewoed in een keuken in een flatgebouw aan de Maasdijk in Breda. De brandweer had het een en ander snel onder controle.

De afzuigbak is geheel afgebrand. De bewoonster kon samen met twee kinderen veilig de flat verlaten. Het ambulancepersoneel heeft het trio met de ambulance voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis