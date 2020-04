Containerbrand slaat over naar basisschool De Wisselaar: aanzienlijke schade in pand

BREDA - Een brand in een container is vanmiddag overgeslagen naar basisschool De Wisselaar aan de Tielrodestraat in Breda. Het gebouw liep aanzienlijke schade op. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.

Het vuur uit een brandende container is zondagmiddag overgeslagen naar basisschool de Wisselaar. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De brandweer is met drie voertuigen ter plaatse gekomen om de brand te blussen. Ook kwam de politie ter plaatse. Agenten hebben de wegen rondom de school afgesloten. Daarnaast doen zij onderzoek.

De brandweer heeft de brand onder controle. Het gebouw liep aan de binnenkant aanzienlijke schade op door de brand.