Wielrenner gewond na harde val Molenstraat in Ulvenhout

BREDA - Een wielrenner is vanochtend op zijn hoofd gevallen toen hij andere fietsers wilde in halen op de Molenstraat in Ulvenhout. Met nog onbekend letsel is de man met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De weg was, volgens omstanders, gedurende het ongeval op een rijbaan rijbaar voor het overig verkeer. Een opgeroepen Traumahelikopter werd later afgemeld. Het is niet bekend, hoe het komt dat de man is gevallen.