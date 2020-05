Fietser gewond bij verkeersongeluk Velsgoed in Prinsenbeek

PRINSENBEEK - Een fietser is zaterdagmiddag aangereden door een auto aan het Velsgoed in Prinsenbeek. De fietser is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis met de ambulance.

De automobiliste kwam met de schrik vrij en was hevig ontdaan van het gebeuren. De politie is momenteel nog bezig met het onderzoek. Het ongeval gebeurde bij een oversteekplaats. De weg is gedeeltelijk afgezet. De auto en zowel de fiets hebben aanzienlijk veel schade. De auto zal moeten worden getakeld door een berger.



Perry Roovers / SQ Vision