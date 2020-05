Autobestuurder met 22 ponypacks in zijn broek aangehouden op Claudius Prinsenlaan

BREDA - Een autobestuurder, met in zijn broek 22 ponypacks, is vrijdagavond aangehouden op de Claudius Prinsenlaan. De man werd gecontroleerd omdat hij een papiertje uit zijn auto gooide. Al direct testte hij positief op THC, de werkzame stof in wiet.

Dat meldt het Team Verkeer Zeeland-West-Brabant van de politie. Op het bureau kwamen 22 Pony Pack’s - pakketjes met drugs als cocaïne of speed - uit zijn broek. Daarop werd de verdachte vastgezet.