Man met meerdere gestolen paspoorten, ID-bewijzen en andere pasjes in rugzak aangehouden in de Willemstraat

BREDA - Een 38-jarige man zonder woon- of verblijfplaats is zaterdagochtend aangehouden in de Willemstraat. In zijn rugzak had hij meerdere gestolen paspoorten, ID-bewijzen en andere pasjes. Dat meldt de politie op Twitter.

De man werd rond 8.00 uur 's ochtends onderworpen aan een identiteitscontrole. In zijn rugzak zaten meerdere gestolen paspoorten, ID-bewijzen en andere pasjes. Hij is aangehouden.