Brand in bedrijfspand aan de Paardeweide

BREDA - In de nacht van zaterdag op zondag heeft er aan Paardeweide een middelbrand gewoed. De brand was in een bedrijfspand van G en G autobekleding. Met slijpmachines moest de brandweer een roldeur openen om bij de brand te komen.

Door de kapotte ruiten kwam veel rook naar buiten. Een Porsche die binnenstond werd door de brandweer naar buiten gerold. Binnen was het een grote ravage door de brand. De brandweer was met vier voertuigen ter plaatsen. Na ongeveer een uur was de brand onder controle.

Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.