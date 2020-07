Politie maakt eind aan illegaal feest in natuurgebied aan de Polderweg in Prinsenbeek

PRINSENBEEK - De politie heeft afgelopen nacht rond 02.00 uur in een natuurgebied aan de Polderweg een eind gemaakt aan een illegaal feest met harde muziek. De circa 250 aanwezigen waren binnen 15 minuten vertrokken. Rond 05.00 uur zagen de agenten echter dat er nog veel troep lag. Staatsbosbeheer is in kennis gesteld.

De politie kreeg de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 juli omstreeks 01.35 uur een melding dat er harde muziek klonk vanuit een stiltegebied aan de Polderweg en dat er veel auto’s die kant opreden. Agenten hebben direct de Brielsedreef / Polderweg afgezet om verdere toestroom te voorkomen. Er stonden circa 50 auto’s geparkeerd. Naar schatting waren er ongeveer 250 bezoekers.