Een auto die geparkeerd stond aan de Loenhoutstraat is rond 03.45 uur vannacht in brand gevlogen. (Foto: Perry Roovers / SQ Vision)

Auto niet meer te redden door brandweer aan de Loenhoutstraat

BREDA - Aan de Loenhoutstraat is vannacht een auto uigebrand. Dat gebeurde rond 03.45 uur. De politie onderzoekt hoe de brand kon ontstaan.

De auto was ondanks het snelle optreden van de brandweer niet meer te redden. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk maar men sluit brandstichting niet uit. Eerder dit jaar op 31 mei vloog hier ook al een auto in brand.