Motorrijder gewond bij botsing met auto op de Vogelschoot

BREDA - Een motorrijder is zondagmiddag door een auto aangereden. Dit gebeurde op de Vogelschoot in Breda.

De motorrijder is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Wie er geen voorrang verleende is niet duidelijk. De politie onderzoekt het een en ander. De bestuurder van de auto is overgebracht naar het politiebureau. De motor en auto hebben flinke schade.



Foto: Perry Roovers / SQ Vision