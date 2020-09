Koe ontsnapt uit weiland in de Haagse Beemden

BREDA - Een koe is dinsdagochtend aan de wandel gegaan bij de Rietdijk in de Haagse Beemden.

Wandelaars en hardlopers in de polder bij de Haagse Beemden moeten dinsdagochtend gek hebben opgekeken. Een koe was daar namelijk uit het weiland ontsnapt. De koe loopt los over de weg en komt nieuwsgierig af op voorbijgangers. Hulptroepen zijn onderweg om de koe weer terug het weiland in te krijgen.



Tom van der Put / SQ Vision