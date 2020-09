Storing Amphia Ziekenhuis is opgelost

BREDA - Het Amphia ziekenhuis had dinsdagochtend en middag last van een storing. Deze is inmiddels verholpen.

Het Amphia ziekenhuis had sinds 11.51 uur last van een storing. Het ziekenhuis was een tijd niet bereikbaar. Inmiddels is de storing ten einde en is Amphia weer goed bereikbaar. “Alle werkzaamheden kunnen weer in de computersystemen plaatsvinden. Een data- en netwerkstoring heeft altijd gevolgen en ongemakken, maar we kijken terug op een relatief milde storing”, laat een woordvoerder van het ziekenhuis weten.