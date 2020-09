Vijf mannen aangehouden na beroving van lachgaskoerier op een parkeerplaats aan de Ruitersboslaan

BREDA - Agenten hebben vannacht na een korte zoekactie vijf mannen aangehouden die een lachgaskoerier zouden hebben bedreigd en beroofd. Het slachtoffer raakte niet gewond en deed aangifte.

Het 21-jarige slachtoffer uit Breda sloeg rond 03.15 uur alarm bij de politie. Hij was rond 02.50 uur op een parkeerplaats aan de Ruitersboslaan voor de aflevering van een bestelling lachgas. Daar is hij bedreigd met een wapen en beroofd. Het vijftal is er in een auto met buit vandoor gegaan.