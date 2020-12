Bredanaar (33) aangehouden na vondst hennepstekkerij in Zevenbergen

ZEVENBERGEN / BREDA - Agenten hebben in een bedrijfspand aan de Campagneweg in Zevenbergen een hennepstekkerij aangetroffen. In het pand werden een 51-jarige Oosterhouter en een 33-jarige Bredase aangehouden. De stekkerij werd ontdekt nadat er op vrijdagmiddag 18 december een melding binnen kwam dat er personen met bivakmutsen het pand waren binnen gegaan. Dat meldt de politie op Twitter. Meerdere eenheden van de politie gingen direct ter plaatse. Ook de politiehelikopter, die in de buurt was, assisteerde bij de melding. De agenten in de helikopter zagen op de eerste verdieping van het bedrijf veel warmte vrij komen. Agenten gingen het pand binnen en troffen daar de twee verdachten aan. Op de eerste verdieping was een hennepstekkerij in bedrijf met in totaal 197 hennepplanten en ruim 4000 hennepstekken. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de hennep geruimd.

De twee verdachten zijn voor verhoor meegenomen naar het politiebureau en daarna met een proces-verbaal op zak naar huis gestuurd.