Bestuurder spoorloos na ongeluk aan de Bronkruid; motor zwaar beschadigd

BREDA - De politie heeft zaterdagnacht een zwaar beschadigde motor gevonden langs het water aan de Bronkruid in de Haagse Beemden. Bij het voertuig was niemand te bekennen. De hulpdiensten hebben daarom ook in het water naar de bestuurder gezocht.