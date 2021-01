Burgemeester Paul Depla stelt noodbevel in voor delen van Tuinzigt

BREDA - Omdat het zeer onrustig was in de wijk Tuinzigt zondagavond, heeft de burgemeester een noodbevel afgekondigd voor delen van de wijk om de politie extra bevoegdheden te geven. Dat geldt tot 04.30 uur morgenvroeg.

In de avond van 24 januari was het onrustig in de wijk Tuinzigt. Voorafgaand hieraan was een opruiende oproep verspreid via social media. Mensen negeerden de avondklok en verstoorden de openbare orde. Om de politie extra bevoegdheden te geven, heeft de burgemeester een noodbevel afgekondigd dat geldt vandaag 24 januari vanaf 20.45 uur tot 25 januari 04.30 uur. “Het overgrote deel van Breda heeft zich keurig gehouden aan de avondklok. Helaas gold dit niet voor een groep in Tuinzigt. Heel erg spijtig dat ik daarom dit Noodbevel heb moeten afkondigen”, laat Depla via Twitter weten.

Dit bevel geldt voor: Winkelcentrum Tuinzigt, het Nelson Mandelaplein en omliggende straten waaronder de Acaciastraat, de Cypresstraat, de Clematisstraat, de Pijnboomstraat, de Meidoornstraat en de Egelantierstraat