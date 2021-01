Automobilist onder invloed van harddrugs aangehouden op de Terheijdenseweg

BREDA - Tijdens een verkeerscontrole van een 42-jariger automobilist uit Breda stuitte de politie vrijdagavond op een zak met verdovende middelen. De drugs zijn in beslag genomen en de bestuurder zit vast voor verder onderzoek.

Vanwege een kapot achterlicht werd de auto op de Terheijdenseweg rond 19.30 uur aan de kant gezet. Tijdens het gesprek met automobilist, zagen de agenten een joint en wit poeder in de auto liggen. Hierop is er verder onderzoek gedaan. Tijdens dit onderzoek troffen zij een grote hoeveelheid met verschillende soorten drugs aan. De Bredanaar onderging nog een speekseltest, welke positief reageerde op het gebruik van onder andere cocaïne en THC, een werkzame stof in cannabis. Hierop is er op het politiebureau door een arts bloed afgenomen om de hoeveelheden te bepalen.