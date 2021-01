Man blijft bewusteloos hangen in boom tijdens snoeiwerkzaamheden in Prinsenbeek

PRINSENBEEK - Een man is zaterdagochtend in de Wiek in Prinsenbeek gewond geraakt nadat hij uit een grote tak van een boom op zijn hoofd kreeg. Hij was met snoeiwerkzaamheden bezig, waarna het verkeerd ging.

De man was bezig in de Wiek in Prinsenbeek toen het verkeerd ging. Hij kreeg een grote tak op zijn helm en viel uit de boom. Gelukkig was hij gezekerd en bleef hij aan zijn tuig hangen. Hij was door de klap bewusteloos. De brandweer heeft de man uit de boom gehaald. De man die erg versuft was en zich niets meer kon herinneren. Hij is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis met de ambulance. Zijn helm was flink gedeukt.



PERRY ROOVERS