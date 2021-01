Burenruzie loopt uit de hand: verdachte aangehouden en mes in beslag genomen

BREDA - Een burenruzie in Breda liep vrijdagavond uit de hand. Dat laten agenten van politieteam Markdal via Instagram weten. Met behulp van een politiehond is een verdachte aangehouden.

Vrijdagavond kregen agenten van politieteam Markdal een melding binnen van een burenruzie. Bij deze ruzie had een van de partijen vernielingen aangericht met een mes en bedreigingen met de dood geuit. “Middels een schildprocedure en onder dreiging van drugshond Dexter kon de verdachte aangehouden worden.” Het mes is in beslag genomen.