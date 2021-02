Vrouw aan zware verwondingen overleden in huis aan Cornelis Outshoornstraat, man opgepakt in Dordrecht

BREDA - In een huis in de Cornelis Outshoornstraat is zaterdagmiddag een zwaargewonde vrouw aangetroffen. Dat laat de politie weten via Twitter. Er is geprobeerd om haar te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Het is volgens de politie nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Een man in Dordrecht is in verband met deze zaak opgepakt. Momenteel doet de politie in de woning en in de omgeving in de wijk Geeren-Zuid onderzoek om te achterhalen hoe ze gewond is geraakt.



Foto: Tom van der Put / SQ Vision