Brandweer rukt uit voor brand in schoorsteen van woning aan de Mastdreef

BREDA - Bij een woning aan de Mastdreef heeft vrijdagavond een schoorsteenbrand gewoed. De brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen.

Hoe de brand in de schoorsteen is ontstaan, is nog onduidelijk. De brandweer kwam met twee voertuigen naar de Mastdreef, waaronder een hoogwerker. Zover bekend is er niemand gewond geraakt.