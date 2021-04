Politie vindt gestolen fietsen in Bredase woning, zoekt nog naar eigenaren

BREDA - De politie is op zoek naar de eigenaren van een aantal gestolen fietsen. De fietsen werden eerder deze week aangetroffen in- en rondom een woning in Breda.

Op dinsdag 6 april 2021 troffen agenten van politieteam Markdal meerdere gestolen fietsen aan in- en rondom een woning in Breda. Een bewoner van de woning werd hierop op heterdaad aangehouden voor het strafbare feit heling. Een aantal van deze fietsen stonden bij de politie door middel van het framenummer als gestolen gesignaleerd.

De politie laat weten dat er ‘helaas’ nog een zestal fietsen zijn, waarvan zij het vermoeden heeft dat deze van diefstal afkomstig zijn. De eigenaren van deze fietsen zijn voor de politie onbekend. “Bent u, of kent u, de eigenaar van een van de onderstaande fietsen? Neem dan contact met ons op via onze social media kanalen of via het algemeen politienummer 0900-8844”, aldus een agent van politieteam Markdal.