Automobiliste verliest macht over stuur op Bredaseweg en knalt tegen boom

RIJSBERGEN / BREDA - Een autobestuurster is zondagochtend de macht over het stuur kwijtgeraakt en tegen een boom gereden. Dat gebeurde rond 07.40 uur op de Bredaseweg in Rijsbergen.

De automobiliste is met letsel aan haar been overgebracht naar het ziekenhuis met de ambulance. Haar auto werd getakeld door een berger. De weg was gedurende de werkzaamheden van de hulpdiensten afgesloten voor verkeer. Dit veroorzaakte gezien het vroege tijdstip geen extra verkeersdrukte op. Het hoe en waarom is niet duidelijk.