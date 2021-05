Mogelijke doorrijder (31) na aanrijding Wilhelminasingel meldt zich op politiebureau

BREDA - Een 31-jarige man uit Breda heeft zich zondag gemeld op het politiebureau vanwege betrokkenheid bij het ongeluk op de Wilhelminasingel in Breda. Dat meldt de politie. Bij het ongeluk werd een 18-jarige fietser uit Breda aangereden en gewond achtergelaten door de automobilist.

Een 18-jarige fietser is in de nacht van zaterdag op zondag op de Wilhelminasingel aangereden door een auto. De auto is met hoge snelheid doorgereden en liet het slachtoffer gewond achter. De jongedame op de fiets is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Vermoedelijk was haar been gebroken en ze had een dikke kaak.

Gelukkig stopte er snel wat auto’s en mensen die hun hond uitlieten en boden eerste hulp aan het slachtoffer. Getuigen spreken van een harde klap die ze hadden gehoord en zagen een vermoedelijk witte Renault wegrijden richting de Teteringenstraat. De politie onderzocht het een en ander en raapte de brokstukken van de auto bij elkaar en nam die voor bewijs mee. Een bus van de politie kwam de fiets ophalen.

Aanhouding

De politie laat zondagmiddag weten dat een 31-jarige man uit Breda zich gemeld heeft in verband met de aanrijding aan de Wilhelminasingel. Hij is aangehouden op verdenking van betrokkenheid.

Het ongeluk gebeurde net voor middernacht. Getuigen hebben gezien hoe een wit of grijs voertuig - vermoedelijk een Renault - er na het ongeluk vandoor ging in de richting van de Doornboslaan. ,,De personenauto heeft duidelijke schade aan de voorzijde”, schrijft de politie. Ze riep de bestuurder van de wagen op zich te melden. Ook mensen die iets hebben gezien of informatie hebben, kregen de oproep contact op te nemen.

Er loopt een onderzoek naar de botsing. De fietsster is met diverse verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Haar fiets is opgehaald door de politie.

De 31-jarige man uit Breda is aangehouden op verdenking van betrokkenheid.