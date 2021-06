Vier van de zeven relschoppers melden zich nadat beelden van rellen NAC-NEC zijn vrijgegeven

Oproep politie

- Herken jij jezelf op de beelden? Meld je dan.

- Herken jij één van de verdachte(n)? Bel de gratis tiplijn 0800-6070 of vul het tipformulier in. Vermeld bij uw tip altijd het nummer dat op de foto staat.

- Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000.

- Ook is er de afdeling Team Criminele Inlichtingen waar u uw informatie vertrouwelijk kunt delen. Zij zijn te bereiken via 088-6617734.