Vrouw (45) uit Geleen aangehouden voor bedreiging met mes op feestje op de Merelstraat in Breda

BREDA - De politie heeft zaterdagavond 21.15 uur op de Merelstraat een 45-jarige vrouw uit Geleen aangehouden omdat zij met een mes twee vrouwen bedreigd zou hebben. Een van de slachtoffers liep daarbij tijdens het afweren een wondje op aan rechteronderarm. In de auto waarmee de verdachte naar Breda was gekomen werd een imitatie vuurwapen aangetroffen.

Zaterdagavond was er een feestje in een schuur aan de Merelstraat. Er waren circa 20 aanwezigen, ook kinderen. Kennelijk kwamen rond 19.30 uur enkele niet uitgenodigde personen ter plaatse waarna ruzie is ontstaan. Daarbij zou de 45-jarige vrouw uit Geleen met een mes gedreigd hebben. Hierbij liep een 40-jarige vrouw uit Breda een wondje in haar rechteronderarm op. Ook werd zij tijdens het tumult op haar neus geslagen. Een 42-jarige vrouw uit Hoeven heeft ook aangifte gedaan van de bedreiging. De verdachte werd aangehouden en ingesloten. Er is door de politie nog tevergeefs gezocht naar het mes, wel werd in de auto waarmee de verdachte naar Breda zou zijn gekomen een imitatievuurwapen aangetroffen.