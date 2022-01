Politie voert hele dag onderzoek uit bij flat aan Concordiastraat: ‘Diverse vaten en jerrycans afgevoerd’

BREDA - De politie heeft de hele dag onderzoek uitgevoerd in een appartement in een flatgebouw aan de Concordiastraat in Breda. Aan het einde van de dag zouden er diverse vaten en jerrycans zijn afgevoerd.

In een flatgebouw aan de Concordiastraat is de politie op de tweede verdieping de hele dag bezig geweest met onderzoek. Hierbij waren veel agenten op de been.

Aan het einde van de dag kwam er een grote vrachtwagen die vaten, jerrycans en dergelijke afvoerde. Ook is er een auto die verderop geparkeerd stond weg getakeld. Wat er precies is aangetroffen is niet duidelijk. Ook het niet bekend of er iemand is aangehouden.