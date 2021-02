Subsidie water en groen voor inwoners Breda

(Advertorial) - Het is nu mogelijk om subsidie te krijgen voor de aanleg van een groen dak, het onttegelen en vergroenen van de tuin, de aanleg van een groene gevel of regenwatervoorziening. De subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de aanlegkosten en is tot uiterlijk zes weken na de aanleg aan te vragen. Op deze manier hoopt gemeente Breda de stad verder te vergroenen met hulp van de inwoners.

Een groen dak heeft verschillende voordelen. Zo verhoogt het de isolatiewaarde van het dak, waardoor het in de winter de warmte binnen houdt en in de zomer de warmte buiten houdt. Onderzoek heeft aangetoond dat eigenaren van een woning met een groen dak 9 procent op het elektriciteitsverbruik besparen. Overstappen van energie kan een verdere financiële besparing opleveren. Een groen dak zorgt daarnaast voor een hoger rendement van zonnepanelen wanneer die aanwezig zijn. Doordat de ondergrond koel blijft, verbetert de warmteafvoer van zonnepanelen en stijgt het rendement met 9 tot 16 procent. De normale dakbedekking wordt goed beschermd door het groen, waardoor het tot wel drie keer langer mee gaat. Ten slotte draagt een groen dak bij aan de biodiversiteit van een woonwijk en vormt dit een ideale waterbuffer. Ook zuiveren groendaken de lucht van onder andere fijnstof. Er zitten verschillende voorwaarden aan de vergoeding vanuit de gemeente en de subsidie bedraagt maximaal €3000,- voor particulieren.

Subsidie voor groene gevel

Groene gevels zijn beplant met klimplanten of planten die met gebruik van klimsteunen langs de gevel omhoog klimmen. Een begroeide gevel blijft in de zomer koel en de beplanting biedt ruimte voor vlinders en insecten. Een groot voordeel van deze duurzame maatregel is dat het makkelijk aan te leggen en te onderhouden is. Inwoners kunnen subsidie aanvragen voor de beplanting zelf, het aanbrengen van steunpunten en/of kabels aan de gevel en voor het verwijderen van verharding wanneer hiervoor een bedrijf wordt ingeschakeld. De vergoeding bedraagt 30 procent van de kosten.

Regenwatervoorzieningen aanbrengen

Regenwatervoorzieningen infiltreren regenwater in de bodem of houden regenwater vast. Inwoners kunnen onder andere subsidie aanvragen voor een waterschutting, regenton of waterzuil, een infiltratiekoffer of grindkoffer of een verlaging in de tuin. Het opgeslagen water kan onder andere gebruikt worden voor het bewateren van planten en het gazon. De vergoeding bedraagt 30 procent van de kosten met een vastgesteld maximum bedrag dat in hoogte afhankelijk is van de gekozen voorziening.

Onttegelen en vergroenen van tuinen

Om tuinen te vergroenen wordt de verharding weggehaald en vervangen door planten en struiken. Hierdoor komt er ruimte voor regenwater om in de bodem te zakken en is er minder wateroverlast bij hevige regenval. Ook warmt de tuin minder op tijdens hete periodes, wat prettig is nu er iedere zomer wel een hittegolf is. De subsidie bedraagt €10,- per m2, met een maximum van €1500,-.