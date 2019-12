Renault Dealer Dagen bij Auto Indumij: 'profiteer van duizenden euro’s voordeel!'

BREDA - Voor het eerst organiseert Auto Indumij in samenwerking met Renault Nederland de Renault Dealer Dagen. "Tijdens deze dagen zetten wij graag een stapje extra. Of het nou gaat over de aankoop van een nieuwe Renault, Private lease of de inruilwaarde van jouw huidige auto, tijdens de Renault Dealer Dagen bij Auto Indumij profiteer je altijd!"

Tijdens de Renault Dealer Dagen is de TWINGO tijdelijk extra voordelig verkrijgbaar in combinatie met het luxe Collection uitrustingsniveau. De scherp geprijsde Life uitvoering is voor 400 euro meerprijs te upgraden naar de luxe Collection. Dan krijg je onder andere airco, elektrische bedienbare portierruiten en sportieve Collection details. Bekijk alle info op www.ikwileentwingo.nl

Nieuwe CLIO ZEN vanaf 16.490 euro

Ook zo enthousiast over de nieuwe Renault Clio? Wil je er het liefste gelijk mee wegrijden? Dan heeft Auto Indumij goed nieuws! Want door de goede contacten met Renault Nederland hebben zij een aantal spiksplinternieuwe Clio's in de Zen uitvoering binnengekregen. Dat betekent niet alleen supersnel rijden, maar je profiteert ook nog eens van een aantrekkelijke korting op deze showroommodellen. Zo rijd je een nieuwe Clio Zen al vanaf 16.490 euro en dat is inclusief 2.300 euro voordeel! Meer info? Kijk op: www.ikwileenclio.nl

Nieuwe Captur met speciaal introvoordeel

"We zijn heel blij met de komst van de nieuwe Renault Captur in onze showrooms. Een prachtig model voorzien van alle modern veiligheidssystemen en luxe uitgerust", aldus Auto Indumij. Bij Auto Indumij profiteer je tot en met 4 januari van spectaculair introvoordeel op de nieuwe Captur. Nieuwsgierig hoeveel dat is? Kom dan langs in deshowroom of vraag een offerte aan op www.ikwileencaptur.nl





Private Lease actie vanaf 349 euro per maand

En ga liever voor Private lease? "Dan hebben we een supervoordelig actieaanbod vanaf slechts 349 euro per maand. Op onze nieuwe Private Lease Actiepagina vind je alle info over deze actie en kun je online jouw Private Lease actietarief berekenen."

Tot 5.690euro voordeel op de Captur MY19

De laatste modellen van het vorige model Captur heeft auto Indumij extra scherp geprijsd. Kies voor de luxe Version S, met onder andere alcantara bekleding, full led koplampen, climate control en sportieve 17 inch velgen. Bij Auto Indumij al leverbaar voor 22.990 euro rijklaar. Liever een automaat? Kies dan voor de TCe 150 EDC Intens. Met het easy life pack zodat inparkeren letterlijk in een handomdraai te regelen is. Tijdelijk bij Auto Indumij, verkrijgbaar voor 23.990 euro. Let op, voor zowel de Version S als de EDC Intens geldt, op=op de voorraad is beperkt!

Topoccasions

Auto Indumij kent een ruimte voorraad zeer jong gebruikte occasions. Van de eerste eigenaar, zorgvuldig bereden en dealeronderhouden. Bekijk snel online of jouw favoriete kleur er tussen staat: renault-indumij.nl/occasions.

Wil je alles over de Renault Dealer Dagen nog eens rustig bekijken? Check dan www.renault-indumij.nl