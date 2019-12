Het Leefschrift van Zuylen: 'Jouw leven in één schrift'

(Advertorial) - Je uitvaart moet recht doen aan het leven dat je hebt geleid. Toch? Maar hoe ziet dat eruit? Een lastige vraag voor jezelf, dus al helemaal voor je nabestaanden. Daarom hebben heeft Zuylen Uitvaartverzorging het Leefschrift gemaakt, dat je uitdaagt om stil te staan bij het leven dat je leidt. Bij de lessen die je hebt geleerd en de ervaringen die je wilt delen. Ook biedt het schrift ruimte om je uitvaartwensen vast te leggen.

Stilstaan bij je afscheid hoeft niet zwaar te zijn. Het is vooral even wennen aan het idee, want eigenlijk gaat je afscheid over je leven. De balans opmaken, daar is helemaal niets mis mee. Dat doe je voor jezelf, maar zeker ook voor je naasten. Met het Leefschrift van Zuylen geef je je geliefden een groot cadeau. Want je levensverhaal biedt mooie inspiratie voor jouw laatste afscheid, waarin zij -net als jij- recht willen doen aan je leven.

"Naast allerlei ‘saaie’ informatie stellen we veel vragen. Misschien voelt het als een interview, want dat ís het ook een beetje", legt Zuylen uit. "Je kunt er eens voor gaan zitten aan je bureau, maar misschien is het juist een idee om het samen met familie of goede vrienden te doen. Je zult ongetwijfeld een hoop te bespreken hebben. Aan de slag dus!"

Het Leefschrift is gratis aan te vragen via de website van Zuylen.

