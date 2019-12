Van rondleiding tot spannende speurtocht: De Koepel beleef je deze kerst

(Advertorial) - Een betoverende kerst beleef je in de Koepel in Breda. Want FutureDome Events organiseert in de kerstvakantie speciaal voor gezinnen de interactieve speurtocht 'Betoverende Bajestocht'. Ben je niet zo'n speurder, maar ben je wel benieuwd naar alle indrukwekkende verhalen van de Koepel? Neem dan deel aan één van de unieke rondleidingen.

De Koepel in Breda barst van de verhalen. Zo wisten op Tweede Kerstdag 1952 zes gedetineerden te ontsnappen. Hoe ze dat deden? Ze klommen met een ladder de gevangenismuur over. En dat is nog niet zo gemakkelijk, zul je zien wanneer je zelf een kijkje neemt in de Koepel. Deze kerstvakantie kun je weer terecht bij FutureDome Events voor de Betoverende Bajestocht én de rondleidingen.

Bajestocht

De Betoverende Bajestocht is hét gezinsuitje voor in de kerstvakantie. Met een telefoon in de aanslag ga je met je gezin de gevangenis zelfstandig verkennen. Wie goed zoekt, vindt er verschillende QR-codes. Via deze QR-codes krijg je speciaal ontwikkelde video's, puzzels en raadsels te zien die je zelfstandig op kan lossen. Het is dus speuren, puzzelen en de Koepel ontdekken in één. Een unieke activiteit die zowel interactief als educatief is voor het hele gezin.

Rondleidingen

Naast de Betoverende Bajestocht zullen ook weer de interessante rondleidingen georganiseerd worden. In groepen begeleidt een gids jong en oud langs de mooiste monumentale plekken op het gevangenisterrein, wat je een uniek kijkje achter de muren van de gevangenis geeft. De rondleiding zal je leiden langs de authentieke kapel, de vrouwengevangenis, verschillende luchtplaatsen, het oude gerechtsgebouw en als afsluiter uiteraard de koepelgevangenis.

Kerstsfeer

Ben je klaar met de speurtocht? Of is de rondleiding afgelopen? Blijf dan vooral nog even hangen in de gezellige ontvangstruimte die is ingericht in kerstsferen, en nuttig er nog een hapje of een drankje!

De data en tickets voor de Betoverende Bajestocht (à € 7,70 p.p.) en de Kerstrondleidingen (à € 9,25 p.p.) zijn online te reserveren via de website: