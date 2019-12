Van iglo's tot ijspaleis: WinterBAAI pakt uit voor de kerstvakantie

(Advertorial) - WinterBAAI pakt flink uit voor de kerstvakantie. Veel Bredanaars wisten de sfeervolle hotspot op de hoek van de Markkade afgelopen weken al te vinden voor een spelletje in de iglo, een boottocht over de Singels of gewoon voor een gezellig drankje. En komende weken komen daar nóg meer activiteiten bij. Zo kun je een ticket kopen voor een boottocht tussen Betoverend Breda in het centrum en BAAI aan de Markkade. En voor kinderen is er een zeskamp met spelletjes in kerstthema.

Na het succes van de zomereditie van BAAI, weet ook WinterBAAI weer veel Bredanaars naar de hotspot aan het water te trekken. Op de hoek van de Markkade opende BAAI de eerste week van november haar deuren voor de wintermaanden, en eigenaar Marijn van Dijke krijgt veel positieve reacties van de bezoekers. "De grote iglo's waarin je spellen kan spelen zijn enorm populair. En ook over het ijspaleis zijn onze bezoekers heel enthousiast. Je kunt zelfs een reis naar een echt ijshotel in Tromso Noorwegen winnen door het raadsel in het ijspaleis op te lossen". Bovendien ziet Van Dijke ook dat dankzij WinterBAAI steeds meer Bredanaars in de winter het water opgaan voor een boottocht. "Dat vind ik heel leuk om te merken, de afgelopen 10 jaar was varen in de winter namelijk een weinig geboekt uitje. Maar met een boot over de Singels varen is gewoon enorm tof. Juist ook in de wintermaanden is het prachtig!"

Retourticket

In de kerstvakantie gaat WinterBAAI naast de rondvaarten, ook boottochten van en naar het centrum aanbieden. "We sluiten graag aan bij Betoverend Breda. Met deze boottochten kun je een bezoek aan BAAI en Betoverend Breda op een ideale manier combineren!" Daarbij is het ook mogelijk om voor een mooie prijs combitickets te kopen voor de activiteiten in het centrum en bij BAAI. "Het is dus handig, leuk én voordelig!"

Tekst gaat verder onder de foto

Tijdens de kerstvakantie kunnen gezinnen voor urenlang vermaak terecht bij WinterBAAI. Want naast het ijspaleis, de spelletjes en de boottochtjes biedt WinterBAAI haar jongste bezoekers in de kerstvakantie een zeskamp. "We hebben allerlei leuke nieuwe winterse spelletjes geregeld voor de allerkleinsten. Zo kunnen kinderen heerlijk spelen, terwijl hun ouders genieten van een borrel of warme chocomelk." Want genieten van een drankje, dát blijft bij WinterBAAI centraal staan, uiteraard ook in de avond zonder de kids! "We organiseren heel veel activiteiten voor wie dat wil. Maar Bredanaars die gewoon alleen langskomen voor een hapje en een drankje, blijven natuurlijk meer dan welkom!"

Kou

Ben je nou nogal een koukleum, en zie je het niet zitten om buiten te staan met een drankje? Ook dan kun je bij BAAI terecht. Want naast vele heaters en dekentjes, heeft BAAI ook 'gewoon' twee binnenruimtes. "Daar kun je lekker warm in een huiskamersfeer genieten van een drankje en spelletje", legt Marijn van Dijke uit.

En ben je nou toevallig nog op zoek naar een sfeervolle plek om een nieuwjaarsborrel te houden? Dan zijn de ruimtes ook te reserveren! Ga voor meer informatie naar https://baaibreda.nl.