Energiebesparende maatregelen: welke subsidies en leningen zijn er in Breda beschikbaar?

(Advertorial) - De gemeente Breda heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Daarom kunnen woningeigenaren uit Breda een bijdrage ontvangen voor energiebesparende maatregelen. Ook de overheid heeft een aantal aantrekkelijke regelingen en subsidies beschikbaar voor mensen die hun woning willen verduurzamen.

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)

Energie besparen begint bij het isoleren van de woning. Hoe beter de woning geïsoleerd is, hoe minder warmte er verloren gaat via het dak, de ramen of de muren. Dit zorgt voor minder CO2 uitstoot en een lagere energierekening. Woningeigenaren uit Breda die minimaal twee isolatiemaatregelen treffen, kunnen hiervoor subsidie krijgen van de overheid. Denk hierbij aan het aanbrengen van spouwmuurisolatie of het plaatsen van HR++ glas. Mensen kunnen ongeveer 20% van de investeringskosten terug krijgen. Het isoleren van de woning is een slimme investering. Het aanbrengen van spouwmuurisolatie voor een eengezinswoning kost ongeveer € 2.100,-. Dat levert een besparing op van ongeveer € 650,- per jaar. In 3 jaar tijd hebben de bewoners de investering terugverdiend!

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

In 2050 moeten alle Nederlandse huishoudens van het aardgas af zijn. Daarom stimuleert de overheid om minder gas te gebruiken en over te stappen op een duurzame manier van verwarmen. Daarom kunnen woningeigenaren subsidie krijgen als ze investeren in zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Deze regeling loopt tot en met 31 december 2020 en is aan te vragen bij het RVO.

Subsidie voor een groen dak

Woningeigenaren die van plan zijn om een groen dak te plaatsen kunnen maximaal 50% van de aanlegkosten voor dakbedekking en het groen vergoed krijgen van de gemeente. Een groendak helpt mee om een deel van het regenwater op te vangen. Daarnaast zorgt het voor verkoeling in de zomer én zorgt het voor een schonere lucht. Bij een subsidiebedrag van € 20,- per m2 is het maximumbedrag voor particulieren € 3.000,-.

Energiebespaarlening Breda

De beste manier om te investeren in energiebesparende maatregelen is om het eigen spaargeld te gebruiken. Helaas beschikken niet alle inwoners uit Breda over voldoende financiële middelen. Gelukkig kunnen zij een beroep doen op de Energiebespaarlening. Dit houdt in dat inwoners geld kunnen lenen om energiebesparende maatregelen te treffen. Er kan maximaal € 25.000,- geleend worden. Het is de bedoeling dat het geleende bedrag in maandelijkse termijnen wordt terugbetaald, tegen een vast rentepercentage en vaste looptijd. Afhankelijk van het energieverbruik van de bewoners, kan de besparing op de energierekening genoeg zijn om de maandelijkse betaling van de Energiebespaarlening te dekken.

Groene leningen

Er zijn ook een aantal groene leningen beschikbaar waarmee woningeigenaren energiebesparende maatregelen kunnen financieren, zoals een zuinige HR-ketel of zonnepanelen. Zo kan men bij de bij de Rabobank de Duurzaamheidslening eigen woning afsluiten tegen een lage rente. Daarnaast kan men ook geld lenen bij GreenLoans. Dit bedrijf is onderdeel van de ABN Amro. Zij maken duurzame investeringen voor particulieren mogelijk door geld uit groene fondsen. De looptijd van deze lening is maximaal 10 jaar. Woningeigenaren kunnen maximaal € 50.000,- lenen.