Sinds 29 november 2019 heten wij onze patiënten en bezoekers van harte welkom in het nieuwe ziekenhuis van Amphia aan de Molengracht in Breda. (Foto: Jeroen van Eijndhoven / Beeld Werkt)

Amphia: Het nieuwe topklinisch ziekenhuis voor stad en streek

(Advertorial) - Samen met het bestaande gebouw is er voor de regio bij Amphia Molengracht een zorglocatie van 128.000 m2 ontstaan, waar medisch specialistische ziekenhuiszorg van de hoogste kwaliteit wordt geleverd. Een toekomstgericht ziekenhuis waar zorg is georganiseerd rondom de patiënt, met enkel eenpersoonskamers en nieuwe, moderne technieken.

Zorg georganiseerd rondom patiënt

Bij de behandeling van patiënten zijn vaak artsen van meerdere vakgebieden betrokken. Het nieuwe ziekenhuis is zo ontworpen dat afdelingen die veel met elkaar te maken hebben dichtbij elkaar zitten. Dit heeft als voordeel dat artsen en specialisten van verschillende vakgebieden zorgvuldig en snel met elkaar kunnen overleggen. Hierdoor verhoogt de kwaliteit van de zorg die het ziekenhuis levert. Bovendien hoeven patiënten niet meer het hele ziekenhuis door.

572 eenpersoonskamers

Een belangrijke vernieuwing en voorwaarde om de zorg rondom de patiënt goed te organiseren, zijn de eenpersoonskamers. Het nieuwe ziekenhuis telt 572 eenpersoonskamers met eigen douche en toilet. Behalve dat patiënten in alle rust kunnen herstellen, biedt een eenpersoonskamer ook meer hygiëne en privacy.

Moderne nieuwe technieken

Als topklinisch ziekenhuis werkt Amphia met de meest moderne en innovatieve technologieën. Het nieuwe operatiecomplex telt zestien operatiekamers waarvan twee hele bijzondere, namelijk zogenoemde hybride OK’s. Belangrijk voordeel van deze OK’s is dat door deze nieuwe technologie de kwaliteit van de operaties toeneemt en de ingrepen voor de patiënt minder belastend zijn, wat de hersteltijd van de patiënt ten goede komt.

Ook op de spoedeisende hulp gaat Amphia werken met het nieuwste van het nieuwste, namelijk röntgenrobots. Amphia is het eerste ziekenhuis in Nederland met deze geavanceerde apparatuur in twee traumakamers.

Toekomstgericht

De gezondheidszorg verandert razendsnel. Doordat Amphia alle specialismen bij elkaar heeft gegroepeerd in thema’s rond de patiënt kan het ziekenhuis beter inspelen op de veranderende vraag vanuit de samenleving in de toekomst. Kortom, de nieuwbouw biedt Amphia alle mogelijkheden nog beter bij te dragen aan de gezondheid van de inwoners van de regio. Want uw gezondheid is ons specialisme!

Zorgverlening op 4 locaties

Nu de nieuwbouw klaar is en in gebruik wordt genomen, start Amphia met de verbouwing van de binnenkant van de bestaande bouw aan de Molengracht in Breda. Veel afdelingen zitten vanaf 2 december 2019 in de nieuwbouw aan de Molengracht in Breda. Ook op de locaties Langendijk (Breda), Pasteurlaan (Oosterhout) en Trivium (Etten-Leur) blijft Amphia zorg verlenen. Een actueel overzicht van welke zorg Amphia op welke locatie biedt staat op de website www.amphia.nl.

Een hypermodern topklinisch ziekenhuis waar de zorg geheel om de patiënt draait en waar gewerkt wordt met de meest innovatieve technologie, dat is wat je van het nieuwe ziekenhuis van Amphia aan de Molengracht in Breda kunt verwachten.