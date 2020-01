Tijdelijk bij Auto Indumij: private lease actie op de nieuwe Renault Captur

(Advertorial) - De nieuwe Renault Captur, die in november 2019 voor het eerst in de showrooms van Auto Indumij te bewonderen was, is een regelrecht succes gebleken. Eigenaren die al een Captur hadden, tonen veel interesse. Maar ook berijders van andere merken wisten de showrooms van Auto Indumij goed te vinden. Om het nog aantrekkelijker te maken om over te stappen naar de nieuwe Renault Captur introduceert Auto Indumij verlaagde private lease tarieven. Tijdelijk rijd je al een nieuwe Renault Captur vanaf slechts € 339,- per maand.

Voordelen van Private Lease

Het kan je bijna niet ontgaan zijn. Private lease is de afgelopen jaren ongekend populair geworden. Je rijdt voor een vast bedrag per maand in een gloednieuwe auto, zonder zorgen over onderhoud en reparaties. Tevens is de wegenbelasting en all risk verzekering inbegrepen.

Zelf samenstellen

Kies je voor private lease? Dan hoef je alleen nog maar aan te geven hoe lang je wenst te private leasen en hoeveel kilometers je per jaar verwacht te gaan rijden. Let wel op, reken ook je vakantiekilometers mee wanneer je het contract samenstelt! Mocht je onverhoopt toch meer rijden dan je eerder dacht? Dan worden de meerkilometers op een transparante wijze en tegen een vast tarief aan je doorberekend. Stel nu jouw Captur Private Lease deal samen op de site.

Luxe uitrusting

De nieuwe Captur is standaard luxe uitgerust. Zo profiteer je van alle moderne veiligheidssystemen en comfort verhogende opties. Denk bijvoorbeeld aan lane departure warning en traffic sign recognition. Ook full LED koplampen zijn standaard aanwezig op de nieuwe Captur. Kies je voor meer luxe? Kijk dan eens naar de Captur ZEN. Standaard voorzien van een Easy Link multimediasysteem en airconditioning. Nóg luxer is de Intens. Standaard profiteer je van climate control en chromen accenten binnen en buiten.

De overtreffende trap is de Initiale Paris. Het ontbreekt je werkelijk aan niets in deze overdadig luxe Captur. Van lederen bekleding tot stuurwielverwarming en Easy Park Assist!

Kies jouw Captur vanaf slechts € 339,- per maand

Heb je een keuze gemaakt? Mooi! Kijk dan op www.ikwileencaptur.nl en profiteer van het spectaculaire Indumij voordeel. Kom daarna naar de showroom en laat je verleiden tot het maken van een onvergetelijke proefrit. Graag tot snel!