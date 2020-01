Ook in 2020 subsidies voor groene daken in Breda

(Advertorial) - De gemeente Breda verstrekt vanaf januari 2020 wederom subsidie voor inwoners, bedrijven of instanties die een groen dak laten aanleggen. Een groen dak is goed voor de omgeving van Breda, maar ook voor de bewoners van een woning met een groen dak. Helemaal nu er een subsidie wordt toegekend, is het aanleggen extra aantrekkelijk.

Wat is een groen dak?

Een groen dak is een dak dat niet alleen bedekt is met dakbedekking, maar begroeid is met planten. Er zijn diverse opties voor groen. Standaard wordt vaak gekozen voor sedum, een plant dat nauwelijks onderhoud nodig heeft, maar wilde bloemen of bepaalde grassoorten zijn ook mogelijk. Zelfs kleine boompjes kunnen op een groen dak geplant worden. Een groen dak heeft diverse voordelen. Het ziet er mooi uit, maar het dak heeft ook een langere levensduur en biedt zowel thermische als akoestische isolatie. Het is natuurlijk niet zo dat een groen dak rechtstreeks op de dakbedekking aangelegd kan worden. Een dergelijk dak bestaat uit meerdere lagen. Ten eerste de dakbedekking zelf om het dak waterdicht te maken. Hierover komt een beschermende laag, zodat wortels nooit door de dakbedekking groeien. Hierop komt een drainagelaag, zodat vocht netjes wordt afgevoerd. Tenslotte wordt er een substraatlaag gelegd, waarin de platen komen.

Subsidie door de gemeente Breda

Bewoners van de gemeente Breda krijgen subsidie als zij een groen dak aanleggen. De subsidie is tot maximaal 50 procent van de aanlegkosten van het groene dak. Het gaat om een vergoeding van € 20,- per m² of € 30,- per m². Het bedrag is afhankelijk van in hoeverre er aan de criteria wordt voldaan.

Subsidie € 20,- per m²:

Een waterberging van minimaal 20 liter per m².

Meer dan zes verschillende soorten planten.

Minimaal 1/3 van de beplanting bestaat uit inheemse plantensoorten.

Locatie van het groene dak moet binnen de gemeente Breda liggen.

Het maximale bedrag aan subsidie bedraagt € 3.000,- voor particulieren.

Subsidie € 30,- per m²:

Een waterberging van minimaal 40 liter per m².

Meer dan 14 verschillende soorten planten.

100 procent van de plantensoorten moeten inheems zijn.

Locatie van het groene dak moet binnen de bebouwde kom van de gemeente Breda liggen.

Het maximale bedrag aan subsidie bedraagt € 4.500,- voor particulieren.

Groen dak in combinatie met zonnepanelen

Het is verstandig om ook na te denken over zonnepanelen in combinatie met een groen dak. Op zonnepanelen wordt geen subsidie gegeven, maar energieleveranciers leveren tegenwoordig zonnepanelen tegen dusdanig lage prijzen, dat de investering goed zelf is op te brengen. Het rendement van zonnepanelen is onder andere afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Op een zwart bekleed dak kan de temperatuur zomers behoorlijk oplopen en dit is slecht voor de zowel het rendement als de levensduur van de zonnepanelen. Een groen dak reguleert de hoge temperaturen en houdt het dak koel. Dit levert een veel beter rendement op. Eigenaren met een groen dak zullen daardoor minder energie van hun energieleveranciers hoeven af te nemen.