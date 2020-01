Open dagen bij Curio: 'Kom kijken en beleef het!'

(Advertorial) - Tijdens de eerste open dagen op 24 en 25 januari ontdek je wat Curio jou kan bieden. Curio helpt vmbo-leerlingen en mbo-studenten hun talenten te ontwikkelen. Curio prikkelt hun nieuwsgierigheid en maakt ze zelfbewust. Zo zijn ze voorbereid op de arbeidsmarkt van de toekomst.

Curio is sinds september 2019 de nieuwe naam van Prinsentuin, Kellebeek, Markiezaat, Vitalis, Radius, Zoomvliet, Cingel en Florijn college. Ook de vmbo-scholen hebben voortaan Curio in hun naam. Curio is de beroepsopleider van de regio West-Brabant.



Waarom een beroepsopleiding?

Met een beroepsopleiding zit je goed. Het vmbo en mbo van Curio bieden talloze leuke en praktische opleidingen in heel West-Brabant. Op het vmbo ontdek je wat je leuk vindt. Op het mbo kies je een vak. Van meubelmaker tot sportcoach. Van kok tot onderwijsassistent.



Open dagen

De Curio vmbo-scholen en mbo-colleges in heel West-Brabant zetten hun deuren open. Tijdens de open dagen kun je op de verschillende locaties van Curio kijken wat bij je past. Leerlingen, studenten en vakdocenten van Curio vertellen over hun scholen en opleidingen. Natuurlijk kun je ook al je vragen stellen.

Nieuwsgierig?

Nieuwsgierig naar Curio? Ontdek de vmbo-scholen en mbo-opleidingen op de open dagen. Alle data vind je hier.

Zie hier alvast een voorproefje van de open dagen.