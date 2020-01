Wil jij naar the Voice of Holland Live? Het kan bij Auto Indumij!

BREDA - The Voice of Holland is al negen seizoenen het grootste podium waar talenten zichzelf in de kijker kunnen zingen. Het tv-programma scoort al tien jaar fantastische kijkcijfers en breekt record na record, zowel nationaal als internationaal. En dankzij Auto Indumij kun jij straks op de tribune zitten bij de liveshows. Scoor een uniek code, ga naar de showroom en kijk of de stoel draait voor jou!

In de uitzendingen van het populaire programma The Voice of Holland is een prominente rol weggelegd voor de nieuwe Renault Clio. De nieuwe Renault CLIO is een icoon op de weg en heeft het beste meegekregen van alle voorgaande generaties. Atletisch design, verleidelijk en technologisch geavanceerd. Om dat te vieren geeft Renault dit jaar 150 keer twee tickets weg voor de liveshows van The Voice of Holland.

Hoe werkt het?

Ga naar de website https://www.stuurjezelfnaarthevoiceofhollandlive.nl en vul je gegevens in. Je kan ook gelijk een proefrit aanvragen, als je wilt. Nadat je het formulier hebt verzonden, ontvang je een e-mail met daarin een unieke code. Ga met de code naar één van de Auto Indumij sales vestigingen in de buurt en verzilver de code bij een van de Auto Indumij medewerkers. Als de CLIO-stoel voor jou draait, heb je twee tickets gewonnen voor The voice of Holland - LIVE! Blijft de stoel staan? Helaas, dan heb je geen tickets gewonnen.

Als je in de showroom bent, maar je hebt nog geen unieke code geclaimd, kan dit ook nog ter plekke.

Wij zien je graag in één van onze showrooms en hopen jou blij te kunnen maken met twee kaarten voor de live shows van The Voice of Holland. Kijk op www.renault-indumij.nl/acties voor alle Auto Indumij acties!