Win kaarten voor het Stuiterbal- powered by Rabobank in de Mezz!

(ADVERTORIAL) - Het is zonder twijfel hét carnavalsfeest voor jongeren uit Breda: het Stuiterbal in de Mezz. Met top DJ's, een Silent Disco en een heuse mocktailbar kunnen scholieren op 21 februari carnaval op spetterende manier inluiden. En als trotse hoofdsponsor van het feest, geeft Rabobank Breda 200 VIP-kaarten mét een gratis consumptie weg.

Rabobank Breda is trotse sponsor van het Kielegats carnaval. "Na jarenlang hoofdsponsor te zijn geweest van het Rabobank Kielegats Carnavalsconcert, gaven wij vorig jaar het stokje door aan Landgoed De Klokkenberg en hebben wij de carnavalsbakens verzet. Rabobank Breda is toen hoofdsponsor geworden van het Stuiterbal in Poppodium MEZZ", vertelt Vanessa d' Hooghe namens de Rabobank. Op 21 februari zal de tweede editie van het Stuiterbal - powered by Rabobank worden gehouden in de Mezz. En daarvoor mag de Rabobank 200 VIP-kaarten mét consumptie weggeven.

Maak kans op kaarten!

Kansmaken op kaarten voor het Stuiterbal is eenvoudig. Ben jij klant van Rabobank Breda, tussen de 14, 15, 16 of 17 jaar en zit je in klas 3, 4, 5 of 6 van de middelbare school? Stuur dan snel een mailtje naar communicatie.breda@ rabobank.nl onder vermelding van 'Stuiterbal - powered by Rabobank'. In de e-mail vermeld je je naam, geboortedatum en middelbare school. De eerste 100 reacties winnen twee gratis toegangskaarten met één consumptie per kaart! En let op: de 11e aanmelding ontvangt twee VIP-kaarten inclusief onbeperkt drankjes, snacks. popcorn en suikerspin. Wees er dus snel bij! Gewonnen kaarten kun je afhalen bij de Rabobank in Breda, Kloosterplein 11.

De actie loopt van 24 januari tot en met zondag 9 februari 2020. De winnaars worden dinsdag 11 februari via e-mail bekend gemaakt.

Programma

In de Grote Zaal draaien dj's klassieke carnavalsknallers en stevige feestnummertjes. In de Kleine Zaal is een avondvullende Silent Disco: kies je favoriete muziekkanaal en stuiter lekker in het rond. Bij de Mocktailbar schenkt een meester-cocktailshaker je een heerlijke virgin cocktail en voor de inwendige mens is er een bar met snacks, waar je de lekkerste snacks bestelt met bijzondere toppings...

De organisatie van Stuiterbal is in handen van Stichting Kielegat in samenwerking met MEZZ en met medewerking van verschillende middelbare scholen. Tijdens het feest wordt geen alcohol geschonken; er is controle op alcohol aan de deur.