Ruim 4000 euro voordeel op een nieuwe Renault? Het kan bij de Februari SALE bij Auto Indumij

(Advertorial) - Het is FebrauriSALE bij Auto Indumij. Tijdelijk profiteer je van tot wel 4.300 euro voordeel op een nieuwe Renault. Of je nu kiest voor een nieuwe Renault Twingo, Clio of Mégane, bij Auto Indumij profiteer je altijd van maximaal voordeel.

Nieuwe Renault Twingo met 1.400 euro voordeel

"De luxe Twingo Collection is ongekend populair", laat Auto Indumij weten. "Niet alleen als stadsauto, ook op de snelweg staat de Twingo zijn mannetje." Met de krachtige SCe 75 benzinemotor en de handige achterwielaandrijving is de Twingo zeer onderscheidend binnen zijn segment. "Kies voor het leuke alternatief, kies voor de Renault Twingo!"

Tijdelijk rijd je bij Auto Indumij al weg in een luxe Twingo Collection vanaf 12.890 euro Daarmee bespaar je 1.400 euro. Private leasen kun je de nieuwe Twingo al vanaf 199 euro voor een Life uitvoering en 229 euro voor een luxe Collection. Kijk op ikwileentwingo.nl voor alle acties.

Clio Zen met 2.280 euro voordeel

De Clio is één van de absolute bestsellers bij Auto Indumij. De Clio is recent geheel vernieuwd en voorzien van de sterke TCe 100 turbobenzinemotor. "De afwerking en het uitrustingsniveau staan op bijzonder hoog niveau." Tijdens de FebruariSALE profiteer je ook nog eens van 2.280 euro voordeel op een nieuwe Clio uit de Auto Indumij voorraad. Kijk op ikwileenclio.nl voor alle acties.

Clio Estate Limited met 3.000 euro voordeel

Heb je net iets meer ruimte nodig en wil je profiteren van nóg meer voordeel? Dan is de Clio Estate in luxe Limited uitvoering de beste keuze. Lichtmetalen velgen, airconditioning, navigatie en parkeerhulp in de achterbumper; het is allemaal standaard aanwezig op de Clio Estate Limited. Tijdelijk en alleen bij Auto Indumij verkrijgbaar vanaf 18.285 euro.

Megane met tot wel 4.000 euro voordeel

Of je nu kiest voor een Mégane Hatchback of een ruimte Estate, je profiteert altijd van maximaal voordeel bij Auto Indumij. "De Mégane Hatchback hebben we ingekocht in de sportieve Limited uitvoering. Voorzien van 115pk sterke turbobenzinemotor en uitgerust met luxe limited extra’s." Standaard wordt de Megane Hatchback TCe 115 Limited geleverd in Noir Etoile. Zaken als 16 inch lichtmetalen velgen en climate control zijn standaard. De nog ruimere Mégane Estate is uitgerust als luxe Bose variant. Naast de nog ruimere uitrusting profiteer je tevens van de sterke TCe 140 turbobenzinemotor. Op Renault-indumij.nl/februariSALE kun je het aanbod Megane modellen uitgebreid bekijken.

Het grootste voordeel: De Renault Kadjar Intens

Kies je voor maximaal voordeel? Kies dan voor de luxe Renault Kadjar TCe 140 Intens. Voorzien van 18 inch lichtmetalen velgen, LED pure vision koplampen en metallic lak. Tijdelijk al verkrijgbaar vanaf 30.875 euro rijklaar. Dat is dus inclusief 4.300 euro voordeel.

"Kortom, redenen genoeg om een bezoekje te brengen aan Renault-indumij.nl/februariSALE of langs te komen in één van onze showrooms!"