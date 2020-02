Ken jij alle verkeersborden?Doe mee aan de Nationale Verkeersbordenquiz van Auto Indumij

(Advertorial) - Ken jij de meeste verkeersborden nog? Doe dan nu mee aan de Nationale Verkeersbordenquiz van Auto Indumij. Voor deze nieuwe actie is het marketingteam van Auto Indumij een dagje op pad geweest met de nieuwe Renault Captur en hebben ze een aantal verkeersborden op de plaat vastgelegd.

In totaal hebben ze negen verkeersborden voor je geselecteerd die je op nationaleverkeersbordenquiz.nl kunt bekijken. Weet jij wat ze betekenen? Vul dan snel de juiste antwoorden in en test je kennis!

Maak kans op een Bol.com cadeaukaart

Meedoen is niet alleen erg leuk maar ook nog eens heel makkelijk. Ga naar de speciale actiewebsite nationaleverkeersbordenquiz.nl en vink per foto de juiste betekenis aan. Je hebt 2 keuzes per vraag. Onder alle goede antwoorden verloot Auto Indumij een Bol.com cadeaukaart ter waarde van 100 euro.

Deelnemen is gratis en kan t/m 31 mei. De winnaar of winnares maakt het team van Auto Indumij medio juni bekend. Wij wensen je alvast veel plezier!