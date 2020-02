Welkom op het Circus van de Mantelzorg: Inspiratie voor iedereen die zorgt

(Advertorial) - Op donderdag 2 april opent het Circus van de Mantelzorg opnieuw haar deuren. StiB organiseert dit circus vol praktische tips en trucs speciaal voor iedereen die zorgt voor een ander. Ditmaal staat het circus in het teken van: Samen Sterk. Want mantelzorgers in Breda staan er niet alleen voor! Het circus vangt aan om 14:30 uur en vindt plaats bij Avans Hogeschool. Het avondprogramma start om 17.30 uur. Kijk voor het hele programma op www.stib-breda.nl/circus en meld je aan vóór 26 maart. Deelname is gratis.

Inspiratie voor iedereen die zorgt

Er staan een heleboel interessante activiteiten op het programma. In de workshop ‘Klein geluk voor de mantelzorger’ gaan deelnemers aan de slag met oefeningen om niet alleen goed te zorgen voor de ander, maar ook voor zichzelf. Bij de workshop ‘Samen sterk in het gezin’ staan jonge mantelzorgers centraal. Hoe zorg je ervoor dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen, ook in een gezin met extra zorg? Bij ‘Samen sterk zonder stigma’ is er aandacht voor vooroordelen. Hoe ga je hiermee om en hoe kun je open zijn over de aandoening van een naaste of familielid?

Maak daarnaast kennis met de nieuwste technologische snufjes op zorggebied, die je leven als mantelzorger een stuk gemakkelijker maken. Ontmoet andere mantelzorgers en krijg antwoord op vragen over juridische en andere regelzaken rondom mantelzorg.

Voor professionals

Ook voor professionals is het circus interessant. Speciaal voor hen is er een presentatie over de (economische) waarde van mantelzorg. Mantelzorg is niet alleen waardevol voor degene voor wie gezorgd wordt, maar ook voor de maatschappij. Wat betekent dit voor de professionele zorg en mantelzorgondersteuning? Mw. Leonoor Gräler, promovenda bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, vertelt er alles over.

Praktische informatie

Het middagprogramma is van 14.30 - 16.30 uur. Om 17.30 uur start het programma opnieuw voor de avondgasten. Om 19.30 uur valt het doek. Meer informatie over het programma is te vinden op www.stib-breda.nl/circus. Aanmelden voor het middag- of het avondprogramma kan online of via 076 750 32 00, graag vóór 26 maart. Wees welkom op het Circus van de Mantelzorg!